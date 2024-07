Documentaire



Dans cette région française, des études sont menées pour mieux comprendre les changements du climat et s’y adapter, notamment dans le secteur viticole. En 2003 et 2005, les fortes chaleurs ont amélioré la qualité du vin et donné naissance à des millésimes d’exception. Ainsi, quelques degrés en plus pourraient-ils faire de ces cuvées de qualité remarquable, la norme dans les grands crus de Bordeaux ? Mais le scénario pourrait aussi être plus sombre : avec le manque d’eau, les pins maritimes seraient amenés à disparaître, le Bassin d’Arcachon à se fermer définitivement.

Les sommets des Pyrénées pourraient ne plus être recouverts de neige en hiver…

Un film de Morad Aït-Habbouche et Hervé Corbière

