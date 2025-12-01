Documentaire

En 2020, plus de 2,6 milliards de personnes se sont retrouvées confinées chez elles, et les lieux publics se sont vidés progressivement. Les villes se sont transformées en havres silencieux, où l’air est devenu plus pur et les eaux plus propres, offrant soudainement un refuge pour la faune sauvage.

La quiétude a également atteint les étendues océaniques, généralement encombrées par des centaines de navires commerciaux. Cette situation exceptionnelle met en évidence l’impact de la pollution sonore sur la communication des cétacés ainsi que sur la distribution et la reproduction des habitants marins.

Documentaire : Quand l’homme n’est pas là les animaux dansent ! – Le Retour du Silence

Un documentaire de Thierry Berod et Sylvie Ruet

