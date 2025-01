Conférence

Comment s’approprier l’enjeu de la biodiversité ? Cette question a été placée au cœur de la rentrée 2022 des étudiants de première année de la Grande école. Pour y répondre, nous avons invité Gilles Boeuf, biologiste et ancien président du Muséum national d’histoire naturelle. Son propos introductif : « On ne peut plus imaginer de développement humain sans tenir compte des questions environnementales : soit l’accélération du changement climatique et l’effondrement du vivant »