Avec cet échantillonnage et la représentation de la répartition du CO2, les scientifiques ont pu déterminer que le souffle de la planète devenait un peu plus court chaque année.
Le changement climatique laisse aujourd’hui place à la découverte de vestiges archéologiques sur les glaciers alpins de plus de...
Ces particules de plastiques qui flottent dans la Méditerranée
Peut-on concilier sauvegarde de l’environnement et croissance démographique ? Depuis l’apparition de la lignée humaine, il y a 7...
Les métaux rares, souvent méconnus du grand public, jouent un rôle crucial dans les technologies modernes et la transition...
Alors que de plus en plus de personnes, oubliées du droit international, fuient la montée des eaux et les...
Au cœur de l’archipel de Raja Ampat, un groupe de Papous formés à la restauration corallienne sauve un des...
La loi Duplomb, et ses nombreux rebondissements, a été la saga de l’été en France. Interdit depuis 2016, l’acétamipride...
Vous pensiez que l’époque des pesticides était révolue ? Vous n’êtes pas au bout de vos surprises? Utilisés en...
Particuliers, cantines scolaires, hypermarchés… Nos poubelles débordent de produits alimentaires comestibles. Chaque Français jette en moyenne 20 kg d’aliments...
Comment économiser l’eau, au Maroc notamment où l’alternance de pluies et de grandes sécheresses rend complexe la vie des...
Chaque hiver, la ville de Dehli est rongée par le « smog », qui atteint des taux de nanoparticules...
Les inondations catastrophiques à New York, Bangkok et la Nouvelle-Orléans ont révélé l’extrême vulnérabilité de plus de 130 villes...
Quelque 10 000 épaves de navires de guerre gisent au fond de la mer du Nord. Entre menaces d’explosion...
Copenhague est une ville exemplaire dans la recherche de solutions innovantes pour réduire la facture énergétique. De nombreux bâtiments...
Pour préserver l’environnement mais aussi protéger la santé de la famille, de plus en plus de Français passent aux...
Une équipe d’Enquête a décidé de percer le monde opaque du commerce des matières recyclables et de suivre le...
L’entomoculture est le terme qui regroupe tout ce qui va toucher de près ou de loin à l’élevage d’insectes....
Le climat en mutation a des répercussions profondes et souvent inattendues sur l’harmonie océanique. Les océans, qui couvrent plus...
La pêche commerciale, bien que cruciale pour nourrir une population mondiale croissante, utilise souvent des méthodes ravageuses qui menacent...
Ordinateurs, tablettes, la course au dernier cri encourage les constructeurs à produire toujours plus : retour sur les mécanismes...
