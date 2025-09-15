Ressources Dans la même catégorie

Conférence Le cycle perturbé du carbone L’augmentation de la concentration du CO2 atmosphérique est la cause principale du réchauffement climatique observé depuis cinquante ans. Pourtant,...

Conférence Approches innovantes pour étudier l’impact de la neige sur les écosystèmes nordiques Voici un panorama d’approches innovantes (méthodes, technologies, cadres expérimentaux) pour étudier l’impact de la neige sur les écosystèmes nordiques.

Conférence Plastiques, l’overdose ? Depuis des décennies, les plastiques ont façonné notre monde moderne. Leur polyvalence, leur durabilité et leur coût relativement faible...

Podcast Les moules : sentinelles de la mer Dans leur quête de connaissances, les scientifiques trouvent parfois des alliés surprenants. Sur nos côtes a été déployé depuis...

Podcast Le réel impact écologique de la recherche spatiale C’est quoi l’empreinte carbone d’une fusée ? Peut-on faire des satellites bio-sourcés ? Est-ce que l’on peut étudier l’univers...

Conférence La biodiversité : quelle urgence et quelles solutions Comment s’approprier l’enjeu de la biodiversité ? Cette question a été placée au cœur de la rentrée 2022 des...

Article 4 infos insolites sur le plastique Le plastique est omniprésent dans notre quotidien, des emballages aux objets de consommation courante. Cependant, derrière sa grande utilité,...

Documentaire Energie : la biomasse pourrait-elle résoudre l’équation ? Ces matières organiques qui deviennent des sources d’énergie pourraient représenter quasiment la moitié de notre consommation d’ici 2050 selon...

Documentaire Lutter pour la nature en temps de guerre ? Le terme “écocide“ désigne la destruction de milieux naturels de la faune et de la flore, ce qui n’est...

Documentaire Sale temps pour la planète – Equateur : sur des charbons ardents (1/2) Avec son sommet couvert de neiges éternelles, le Cotopaxi est un symbole du pays. Pourtant ce volcan est avant...

Conférence Le rôle des matériaux pour un avenir énergétique durable Au cœur de l’Institut National pour l’Energie Solaire, les chercheurs du laboratoire LEPMI travaillent à l’optimisation de matériaux pour...

Conférence La Mer, les prochaines 60 années L’océan nous fait vivre. Il fournit 50% de notre oxygène grâce au plancton, il régule une grande partie du...

Documentaire Du paysage au pays sage Partant de l’impulsion politique du projet « BIOVALLÉE », le documentaire fait le lien entre les initiatives agricoles et...

Documentaire Atacama, à la poursuite de l’eau | Planète sable (3/5) La lutte contre la désertification est l’un des grands défis du XXIe siècle. En cinq étapes sur trois continents,...

Documentaire La consommation durable : un privilège de riches ? Toujours plus de personnes veillent à ce que leurs habitudes en matière de consommation n’alimentent ni la crise climatique,...

Documentaire Centrales nucléaires, le prix de la sécurité en France La catastrophe de Fukushima au Japon a relancé le débat sur les dangers du nucléaire. Or avec ses 19...

Conférence Quels sols pour demain ? Du constat à l’action La venue à l’Université de Lausanne de Lydia et Claude Bourguignon est l’opportunité de prendre du recul sur la question des...

Documentaire Serons-nous bientôt à court de sable ? Chaque humain consommerait 17 kilos de sable en moyenne par jour – et la tendance est à la hausse. Sans sable, il n’y...

Documentaire L’eau potable, danger à la source Alors que les ressources en eau potable de la Terre continuent de se raréfier, un inventaire, teinté d’espoir, des...