Bien qu’ils contribuent largement à la pollution et au réchauffement climatique, les générateurs diesel sont très répandus en Inde. David Letterman mène l’enquête dans Planète : Attention Danger.
L’augmentation de la concentration du CO2 atmosphérique est la cause principale du réchauffement climatique observé depuis cinquante ans. Pourtant,...
Voici un panorama d’approches innovantes (méthodes, technologies, cadres expérimentaux) pour étudier l’impact de la neige sur les écosystèmes nordiques.
Depuis des décennies, les plastiques ont façonné notre monde moderne. Leur polyvalence, leur durabilité et leur coût relativement faible...
Dans leur quête de connaissances, les scientifiques trouvent parfois des alliés surprenants. Sur nos côtes a été déployé depuis...
C’est quoi l’empreinte carbone d’une fusée ? Peut-on faire des satellites bio-sourcés ? Est-ce que l’on peut étudier l’univers...
Comment s’approprier l’enjeu de la biodiversité ? Cette question a été placée au cœur de la rentrée 2022 des...
Le plastique est omniprésent dans notre quotidien, des emballages aux objets de consommation courante. Cependant, derrière sa grande utilité,...
Ces matières organiques qui deviennent des sources d’énergie pourraient représenter quasiment la moitié de notre consommation d’ici 2050 selon...
Le terme “écocide“ désigne la destruction de milieux naturels de la faune et de la flore, ce qui n’est...
Avec son sommet couvert de neiges éternelles, le Cotopaxi est un symbole du pays. Pourtant ce volcan est avant...
Au cœur de l’Institut National pour l’Energie Solaire, les chercheurs du laboratoire LEPMI travaillent à l’optimisation de matériaux pour...
L’océan nous fait vivre. Il fournit 50% de notre oxygène grâce au plancton, il régule une grande partie du...
Partant de l’impulsion politique du projet « BIOVALLÉE », le documentaire fait le lien entre les initiatives agricoles et...
La lutte contre la désertification est l’un des grands défis du XXIe siècle. En cinq étapes sur trois continents,...
Toujours plus de personnes veillent à ce que leurs habitudes en matière de consommation n’alimentent ni la crise climatique,...
La catastrophe de Fukushima au Japon a relancé le débat sur les dangers du nucléaire. Or avec ses 19...
La venue à l’Université de Lausanne de Lydia et Claude Bourguignon est l’opportunité de prendre du recul sur la question des...
Chaque humain consommerait 17 kilos de sable en moyenne par jour – et la tendance est à la hausse. Sans sable, il n’y...
Alors que les ressources en eau potable de la Terre continuent de se raréfier, un inventaire, teinté d’espoir, des...
Les forêts pâtissent de plus en plus des effets du changement climatique, de la sécheresse et des attaques d’insectes...
