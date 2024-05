Documentaire

Un tour du monde des solutions les plus innovantes en matière d’écologie. Dans cet épisode : comment concilier développement agricole et préservation de la nature. Développer une agriculture plus respectueuse de l’environnement, c’est possible ! Aux Pays-Bas, un agriculteur utilise des panneaux solaires plutôt que des films plastiques polluants pour protéger ses framboises. En Malaisie, un programme incite les producteurs d’huile de palme à protéger la forêt tropicale au lieu de la déboiser. Dans la Napa Valley californienne, un viticulteur bio utilise avec succès des chouettes effraies à la place des pesticides. Au nord de Berlin, on expérimente la plantation de rangées d’arbres dans les champs de céréales. Enfin, sous la pression des consommateurs, certains gros producteurs de bananes commencent à cultiver de manière plus durable…

Série documentaire (Allemagne, 2023, 44mn)

Disponible jusqu’au 02/06/2024