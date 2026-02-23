Documentaire

Modeste en superficie mais audacieux dans ses engagements, le Costa Rica a érigé la nature au cœur de son modèle de développement. Entre volcans en activité, richesse biologique hors du commun et recours aux énergies renouvelables, ce petit pays s’efforce de conjuguer préservation de l’environnement et défis climatiques.

Dès 1994, cet État d’Amérique centrale a constitutionnalisé le « droit à un environnement sain ». Bien qu’à peine plus étendu que la Suisse, il concentre environ 5 % de la biodiversité de la planète. Plus du quart de son territoire est dédié à des parcs nationaux ou à des zones naturelles protégées. Ses nombreux volcans, loin d’être de simples curiosités géologiques, sont également exploités comme sources d’énergie propre. Témoignage de cet engagement profond en faveur de la nature, le pays ambitionne d’éliminer totalement ses émissions de gaz à effet de serre.