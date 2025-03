Documentaire

On dit parfois du Costa Rica que c’est la plus grande concentration de biodiversité au monde. Joli performance pour ce petit pays qu’on présente parfois comme la «Suisse de l’Amérique centrale » ! Le fait est que le Costa Rica fait figure d’exception à l’échelle de la planète : c’est en effet une vraie démocratie qui a toujours su tirer son épingle du jeu dans un environnement géopolitique pour le moins tourmenté. Voici donc l’histoire de Lito, un citoyen du monde qui a vécu toute son enfance à Genève. Après avoir bourlingué à travers la planète, il décide un jour de suivre les traces de son père pour jeter son ancre sur une plage paradisiaque de la côte Pacifique. A première vue, leur idée est toute simple: acheter plusieurs centaines d’hectares de forêt non pas pour l’exploiter, mais pour la protéger ! Concrètement, c’est un magnifique exemple du « penser global et agir local » … Un documentaire de Pierre-Antoine Hiroz et Benoît Aymon pour Passe-moi les jumelles