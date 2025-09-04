La fonte des glaciers constitue aujourd’hui l’un des symboles les plus alarmants du dérèglement climatique. Ces immenses réservoirs de glace, présents principalement dans les régions polaires et en haute montagne, fondent à un rythme accéléré sous l’effet du réchauffement global, et les conséquences de ce phénomène s’étendent bien au-delà des simples paysages transformés. Ce processus soulève en réalité des enjeux environnementaux, économiques, sociaux et géopolitiques d’une ampleur considérable.