Ressources Dans la même catégorie

Conférence Qu’est-ce qui se cache derrière un bulletin météo ? Lorsqu’on consulte un bulletin météo, souvent présenté dans les journaux télévisés, les applications mobiles ou les sites spécialisés, il...

Podcast Faut-il renoncer au ski face au réchauffement climatique ? Comment le changement climatique va-t-il transformer le ski et son économie ? Faut-il renoncer à glisser sur de la...

Documentaire Quel impact écologique ont les canons à neige ? À cause du réchauffement climatique, les hivers sont de plus en plus chauds et la neige se fait de...

Conférence Comment prendre le virage du numérique responsable ? Prendre le virage du numérique responsable ne se limite pas à adopter de nouveaux outils technologiques, mais implique une...

Conférence Le capitalisme contre le climat Le capitalisme et la crise climatique apparaissent aujourd’hui comme deux forces en opposition frontale, tant le premier semble alimenter...

Podcast Que d’eau ! Préparez-vous, car nous allons faire déferler sur vous une vague, que dis-je un tsunami de connaissances ce soir !

Conférence Changements climatiques et dynamique des forêts de montagne Les forêts de montagne couvrent aujourd’hui plus de 50 % de la surface des Alpes et abritent une part...

Documentaire Bonnes nouvelles de la planète L’activité humaine, aujourd’hui redoutablement destructrice, pourrait-elle s’avérer conciliable avec la préservation de notre environnement ? D’un continent à l’autre,...

Documentaire Alaska : un village dévoré par la mer – Shishmaref Mardi 14 février 2006. Il pleut à Shishmaref. Température extérieure, 2°. Tout serait normal si nous n’étions pas en...

Documentaire RDC : Virunga, au-dessus du volcan En République Démocratique du Congo, une poignée d’hommes lutte pour sauver le plus vieux parc naturel d’Afrique. Depuis 20...

Documentaire Le déclin de l’avenir d’un glacier bolivien Un désastre se prépare au sommet des Andes car beaucoup de glaciers fondent à un taux qui surprend même...

Conférence Les algues de Bretagne, un enjeu planétaire ! A l’instar de nombreuses régions littorales au travers le monde, la Bretagne a un lien étroit avec ses ressources...

Documentaire Quel climat en Europe pour 2050 ? L’ampleur et la rapidité du changement climatique auquel nous sommes confrontés aujourd’hui est inédit. Canicules, sécheresses, inondations … Nous...

Documentaire Au secours, mon eau du robinet n’est plus potable ! En France, l’accès à une potable est un droit pour tous. Pourtant, il peut arriver que l’eau de votre...

Documentaire Peut-on vivre sans consommer de l’animal ? Bien que notre survie alimentaire ne soit pas en jeu, nous continuons à surconsommer de la viande. Les chiffres...

Documentaire Le nouveau voyage d’Ulysse – La biodiversité menacée En Espagne, alors qu’à Almeria l’agriculture intensive appauvrit la biodiversité, en Estrémadure, une pratique d’élevage contribue à préserver les...

Documentaire Sibérie : les aventuriers de l’âge perdu Un géophysicien russe et son fils luttent au bout du monde contre le réchauffement climatique. Entre utopie, science et...