Avec 4 millions de touristes, chaque année, la République Dominicaine est le pays le plus visité des Caraïbes. Séduits...
Catastrophes climatiques, crise sanitaire ou encore pénuries alimentaires, l’avenir s’annonce sombre pour la planète. À travers plusieurs documentaires, découvrez...
Les déchets de plastique envahissent notre environnement. Si on ne les ramasse pas, avec le temps ces déchets se...
De Soulac au bassin d’Arcachon, le littoral girondin attire de nombreux touristes et semble immuable. Pourtant, durant l’hiver 2013-2014,...
Avec ses sites archéologiques exceptionnels et sa mer bleue azur, la Grèce fascine. Mais ce pays aux décors de...
Sous nos baskets évoluent nématodes, collemboles, acariens, vers et autres animaux d’une grouillantes diversité. Mais ne pensez pas que...
Jouez à ClimarisQ pour mieux appréhender la complexité du système climatique et l’urgence d’une action collective. Face à des...
Assistons-nous simultanément à la fin de la « fin de l’histoire » et au début de la fin du...
La pollution de l’air serait responsable de 42 000 morts prématurées chaque année dans l’Hexagone. Partout en France, la...
Le terme “écocide“ désigne la destruction de milieux naturels de la faune et de la flore, ce qui n’est...
Le climat en mutation a des répercussions profondes et souvent inattendues sur l’harmonie océanique. Les océans, qui couvrent plus...
La politique de l’eau en France est totalement incohérente et favorise la surexploitation de nos réserves par une agriculture...
Et si la nature devenait notre plus grande source de richesse… et de perte ? Des récifs coralliens qui...
Dans des embarcations de fortune, des Sénégalais tentent de rallier les côtes espagnoles. Mais pourquoi tout quitter, à n’importe...
C’est une véritable hécatombe : depuis des semaines, des milliers de cadavres de poissons sont repêchés dans l’Oder. Alors que...
Les graines sont-elles une marchandise comme une autre ou le bien commun de l’humanité au même titre que l’eau...
Les récents changements planétaires suggèrent que la Terre est entrée dans une ère géologique nouvelle, l’Anthropocène. Dominée par l’Homme,...
Le monde agricole et les territoires offrent les opportunités d’une lutte efficace contre le réchauffement climatique. Lesquelles ? Les...
Allez, on plaque tout et on part en Afrique avec Fred, à la rencontre de gens bien qui luttent...
Parce qu’il n’est presque plus irrigué, le célèbre lac salé menace de disparaître. La Jordanie, la Palestine et Israël...
