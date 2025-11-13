Sécheresses, incendies, parasites, … quels sont les effets du changement climatique pour la forêt ? Comment celle-ci peut-elle s’adapter ? Et dans quelle mesure la forêt peut-elle d’autre part contribuer à atténuer le changement climatique ?
Sécheresses, incendies, parasites, … quels sont les effets du changement climatique pour la forêt ? Comment celle-ci peut-elle s’adapter ? Et dans quelle mesure la forêt peut-elle d’autre part contribuer à atténuer le changement climatique ?
À Cuba, la mer grignote les côtes et les tempêtes s’abattent sans répit. Chaque année, l’île lutte pour ne...
Souvent ignorées ou considérées comme un fléau, les algues offrent pourtant une ressource exceptionnelle aux multiples applications pour nous...
Sur Terre, 260 millions de tonnes de plastiques par an sont produites. Ce qui correspond à 30kg par habitant...
Les glaciers sont les témoins des changements climatiques passés et présents. Les 274 000 glaciers du monde capitalisent la...
Tempête Xynthia a marqué un tournant : Ré et Noirmoutier ne sont plus à l’abri. Climat, urbanisation et submersion...
La gestion des données massives ou Big Data et les sciences de données sont indispensables dans de nombreux domaines...
Tous les jours à la maison, c’est le même dilemme devant sa poubelle : comment bien trier ses déchets...
Aujourd’hui, pour un grand nombre d’industries stratégiques, se défaire des molécules carbonées qui sont au cœur de leur activité...
Le plastique est omniprésent dans notre quotidien, des emballages aux objets de consommation courante. Cependant, derrière sa grande utilité,...
Le thon rouge européen mesure jusqu’à 5 mètres de long et pèse jusqu’à 600 kg. Chaque année, il traverse...
Parce qu’elle signifie sans détour la nécessité de rompre avec la boussole du PIB, la décroissance est un projet...
Chaque année, la France produit 900 millions de tonnes de déchets nocifs pour l’espèce humaine. Ces déchets sont-ils vraiment...
J´achète, je jette : comment consommer sans piller la planète ? De Paris à Shanghai, de New York à...
L’eau est la molécule clé du vivant et joue un rôle fondamental dans la biodiversité. La consommation de l’humain...
Le méthane, l’un des composants principaux du gaz naturel, représente une source d’énergie très importante. Environ un tiers de...
Chaque année, des feux de forêt, dont les flammes atteignent parfois les 25 mètres de haut, détruisent tout sur...
La couleur de nos jeans, un fléau pour la planète !
Chaque année, un Français jette en moyenne 7 kilos de nourriture dont l’emballage n’a même pas été ouvert. Un...
Comment anticiper le comportement a priori imprévisible des feux ? En Corse, le laboratoire Science pour l’environnement utilise plusieurs...
L’extra sweet est essentiellement cultivé au Costa Rica. Là-bas, l’ananas est devenu une industrie à part entière : 45...
