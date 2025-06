Documentaire

Le massif des Alpes est l’un des endroits en France où le réchauffement climatique se fait sentir avec le plus d’acuité. Les glaciers fondent à vie d’oeil, et le permafrost disparaît, faisant courir des risques toujours plus grands aux alpinistes et randonneurs de haute montagne. L’on peut aussi se demander combien de temps il sera encore possible de skier dans les Alpes : les stations de moyenne montagne sont-elles condamnées à disparaître à plus ou moins long terme ? Les réponses des scientifiques n’ont rien de rassurant. Et un consensus se profile : hormis les 24 stations les plus en altitude, les autres vont devoir changer de modèle.

Réalisé par Morad Aït-Habbouche