Documentaire

Sur le littoral méditerranéen, la mer se déchaîne. Attaquée de toutes parts, la côte Vermeille souffre et s’érode, comme à Argelès-sur-Mer, sur la plage du Racou. Petit paradis sur terre et les pieds dans le sable, les maisons sont régulièrement inondées. En montagne, des neiges exceptionnelles et des pluies torrentielles font des dégâts, menaçant ainsi des axes stratégiques de communication. Le pays catalan fait face et s’organise face aux bouleversements du climat, en créant notamment des dispositifs innovants.

Un film de Morad Aït-Habbouche

©Ampersand