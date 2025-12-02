Le réchauffement climatique touche de plein fouet les forêts françaises. Soumises à des épisodes de canicule à répétition, les forêts deviennent très vulnérables aux agressions d’insectes et de champignons, aux incendies… C’est tout l’écosystème qui est fragilisé.
Dans ce contexte d’incertitudes et partant du principe que « le pire serait de ne pas agir », les forestiers expérimentent de nombreuses actions pour aider les forêts à s’adapter. Une conférence qui convoque science, philosophie et histoire pour tenter d’éclairer l’avenir…