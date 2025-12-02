Ressources Dans la même catégorie

Conférence De l’assiette à la planète, réduire le gaspillage alimentaire Dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture, l’association La Défense des...

Conférence Changement climatique et marchés du carbone Dans le cadre des conférences du Cycle pluridisciplinaires d’études supérieures (CPES) de PSL, Matthieu Glachant, professeur d’économie de Mines...

Documentaire La pollution sonore: une menace pour la vie marine En 2020, plus de 2,6 milliards de personnes se sont retrouvées confinées chez elles, et les lieux publics se...

Conférence Vers une meilleure simulation des propriétés physiques de neige à l’échelle du Canada Le développement de missions spatiales visant à estimer l’équivalent en eau de la neige nécessite des systèmes de modélisation...

Podcast Quel bon vent vous amène ? Le tour du monde en 80 jours, le festival international du cerf-volant, Mary Poppins, le tour de france à...

Article Ce que contient vraiment le pergélisol qui fond Imaginez un congélateur géant qui n’a pas été dégivré depuis des centaines de milliers d’années et qui soudainement, tombe...

Documentaire La mer de Marmara au bord de l’asphyxie ? Pollution, surpêche, réchauffement climatique : entre le détroit du Bosphore et les Dardanelles, l’oxygène vient à manquer. En 2021, recouverte d’un...

Documentaire Paraguay, la forêt des pesticides Au Paraguay, pour nourrir le bétail de la planète, l’industrie du soja détruit les forêts du pays pour y...

Documentaire Irrespirable (1/2) La pollution atmosphérique fait déjà des millions de morts par an. Un documentaire important, qui cartographie ses plus graves...

Documentaire Les larmes du Gange Sans eau, il est impossible de survivre, elle est donc la plus précieuse de nos ressources naturelles. Or aujourd’hui,...

Documentaire Visionnaires planétaires Ce film documentaire nous invite à suivre le jeune Mikael Rioux sur les traces d’hommes et de femmes d’exception...

Conférence Le changement océanique Fin 19e, les naturalistes découvrent que les profondeurs de l’océan hébergent une diversité biologique insoupçonnée. Au 21e siècle, ce...

Documentaire Solaire photovoltaïque, où en sommes-nous ? Le solaire est source d’une énergie abondante et maîtrisée : 4% de l’énergie mondiale est produite à partir de...

Documentaire Peut-on encore sauver Venise ? Venise continue de subir les conséquences d’une crue sans précédent. Les dégâts causés aux hôtels, commerces, palais et églises...

Conférence Une brève histoire de l’Ecologie et des Sciences de l’évolution A première vue, rien n’est plus naturel que le lien entre la théorie de l’évolution telle que l’a fondée...

Documentaire Gulf Stream, le talon d’achille Ce documentaire s’intéresse au Gulf Stream qui joue un rôle primordial, non seulement sur la vie océanique, mais également...

Documentaire L’existence des indiens du Brésil menacée par la culture du soja Entre déforestation et pesticides, l’agriculture intensive est un vrai risque sanitaire Un documentaire de SCHMIDT – LECLERC.