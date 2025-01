Documentaire

L’association « Ka Poraou » qui veut dire « garde manger » est née à Hienghène, en 2009, à la suite du classement du lagon au patrimoine mondial de l’humanité. Dès lors, des aires marines protégées virent le jour, et à charge pour les comités de gestion de s’en occuper, mais aussi de veiller à ce que les plans d’action pour la conservation soient exécutés ou encore l’entretien de ces espaces soient respectés et maitrisés. C’est tout le travail de Ka Poraou, soit prendre soin de ses ressources mais pas seulement… C’est ce que vous allez découvrir dans ce nouveau magazine d’entre terre et mer.

Au gré des vents et des vagues, direction donc l’Aire marine protégée de Yeega.