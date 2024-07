Documentaire



Les premières expériences d’agroécologie ont été réalisées au Sahel en Afrique en 1973, elles ont été mises en oeuvre par des coopérants français, allemands et américains durant la grande sécheresse qui frappa durement le Sahel de 1970 à 1974. En 1975 le professeur René DUMONT a voulu commenter en direct les images filmées pour la première fois par Michel Yves GATTEPAILLE et il a inventé le 20 avril 1975 le mot agroécologie qui a ensuite été repris par un chercheur américain. Par le biais du film « Paysans et nomades du Sahel », René DUMONT a été dès 1975 un défenseur de ces expériences d’agroécologie. En 2020 le film « En Afrique les peuples oubliés du Sahel » a rendu hommage à ces populations qui luttent tous les jours contre l’insécurité, la misère et le sous-équipement. Un documentaire de Michel Yves GATTEPAILLE.