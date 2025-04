Documentaire

Il vous est probablement déjà arrivé de vous faire livrer chez vous un petit objet empaqueté dans un… énorme carton ! Ce suremballage des colis de livraison est devenu monnaie courante dans le secteur du e-commerce. Au niveau mondial, tout ce vide représenterait même 61 millions de conteneurs par an selon DS Smith ! Suremballer un colis, ce n’est pas uniquement pour mieux le protéger, cela permet aussi de gagner du temps et de l’argent en n’utilisant que quelques formats standard. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus de consommateurs dénoncent l’absurdité de certains emballages. Conscients du problème, les acteurs du secteur investissent aujourd’hui dans de nouvelles techniques. D’autres misent sur le recyclage des cartons ou leur réutilisation. Mais peut-on vraiment limiter le gâchis de ce genre de matériaux alors que nous achetons de plus en plus sur internet ?