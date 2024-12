Documentaire

Depuis 2005, ce pays d’Afrique de l’Est est victime de périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes. Du Turkana, au nord-ouest du pays, vaste région aride où vivent de nombreux éleveurs, aux rives du Lac Victoria où les faiseurs de pluie scrutent le ciel, en passant par la réserve du Masaï Mara et le parc Amboseli, la soif et la famine font des ravages.

La déforestation et l’urbanisation aggravent encore le processus. Le point sur les programmes mis en oeuvre par les climatologues et l’ONU. Selon cette organisation, 4 millions de personnes dépenraient de l’aide alimentaire d’urgence.

Auteur : Morad Aït-Habbouche

Réalisation : Morad Aït-Habbouche, Anne-Charlotte Gourraud, Laïla Agorram, , Charlotte Tortat, Thomas Raguet, Charlotte Riesi