Les forêts de montagne couvrent aujourd’hui plus de 50 % de la surface des Alpes et abritent une part...
Il est partout et sous toutes les formes : de la bouteille de shampoing aux jeux pour enfant, en...
En ville, le contact avec la nature se cantonne souvent à l’arrosage de ficus en open space ou la...
Comment vaincra-t-on la crise écologique et sociale actuelle? Vaste question. Dans son talk, Magali Payen nous montre en quoi...
La co-évolution entre biodiversité et humanité illustre une relation complexe où chaque partie influence le développement de l’autre. Depuis...
Pour préserver notre planète, Il est urgent de faire différemment pour nos logements ! Réalisateur : SCHMIDT – LECLERC...
Les bâtiments, les matériaux, le dessin des rues, le plan des villes dont nous avons hérité sont à l’origine...
Depuis l’invention de l’ampoule il y a 150 ans, la lumière artificielle illumine nos maisons, nos rues et le...
Entre déforestation et pesticides, l’agriculture intensive est un vrai risque sanitaire Un documentaire de SCHMIDT – LECLERC.
Près des trois quarts des voitures neuves en France sont équipées de moteurs Diesel. C’est un record mondial. L’Organisation...
En France, la loi « Climat et résilience » ne suffit pas. C’est le Haut conseil pour le climat...
Bonne nouvelle : on peut sauver les forêts équatoriales. C’est ce que démontrent, au Guatemala, les communautés forestières installées...
Parce qu’il n’est presque plus irrigué, le célèbre lac salé menace de disparaître. La Jordanie, la Palestine et Israël...
Les cheveux au secours de la nature ? Grâce à leur grande capacité d’absorption, ceux-ci sont en effet un excellent...
Eldorado pour les agro-industries chimiques, le Brésil est complaisamment alimenté en pesticides par une Europe qui se débarrasse de...
En Inde, un projet unique pour canaliser les rayons du soleil, source d’énergie propre et d’espoir pour les plus...
L’activité humaine, aujourd’hui redoutablement destructrice, pourrait-elle s’avérer conciliable avec la préservation de notre environnement ? D’un continent à l’autre,...
Le tour du monde en 80 jours, le festival international du cerf-volant, Mary Poppins, le tour de france à...
En juin l’inflation a atteint le taux record de +8,6% dans la zone euro. Ce n’est évidemment qu’une moyenne :...
L’Antarctique, une planète vierge où l’homme ne peut que survivre et qui n’appartient qu’aux espèce qui ont su s’y...
