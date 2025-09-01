Ressources Dans la même catégorie

Conférence Changements climatiques et dynamique des forêts de montagne Les forêts de montagne couvrent aujourd’hui plus de 50 % de la surface des Alpes et abritent une part...

Podcast Pollution plastique : de Nantes à la Loire Il est partout et sous toutes les formes : de la bouteille de shampoing aux jeux pour enfant, en...

Podcast Vite, un jardin ! En ville, le contact avec la nature se cantonne souvent à l’arrosage de ficus en open space ou la...

Conférence C’est notre imagination qui nous sauvera (ou pas) Comment vaincra-t-on la crise écologique et sociale actuelle? Vaste question. Dans son talk, Magali Payen nous montre en quoi...

Conférence Co-évolution entre biodiversité et humanité La co-évolution entre biodiversité et humanité illustre une relation complexe où chaque partie influence le développement de l’autre. Depuis...

Documentaire L’enjeu écologique du logement Pour préserver notre planète, Il est urgent de faire différemment pour nos logements ! Réalisateur : SCHMIDT – LECLERC...

Conférence La densification des villes face au changement climatique ? Les bâtiments, les matériaux, le dessin des rues, le plan des villes dont nous avons hérité sont à l’origine...

Documentaire Comprendre la pollution lumineuse Depuis l’invention de l’ampoule il y a 150 ans, la lumière artificielle illumine nos maisons, nos rues et le...

Documentaire L’existence des indiens du Brésil menacée par la culture du soja Entre déforestation et pesticides, l’agriculture intensive est un vrai risque sanitaire Un documentaire de SCHMIDT – LECLERC.

Documentaire Diesel : la dangereuse exception française Près des trois quarts des voitures neuves en France sont équipées de moteurs Diesel. C’est un record mondial. L’Organisation...

Documentaire Les juges vont-ils sauver la planète ? En France, la loi « Climat et résilience » ne suffit pas. C’est le Haut conseil pour le climat...

Documentaire Guatemala : les gardiens de la forêt maya Bonne nouvelle : on peut sauver les forêts équatoriales. C’est ce que démontrent, au Guatemala, les communautés forestières installées...

Documentaire Peut-on sauver la mer Morte ? Parce qu’il n’est presque plus irrigué, le célèbre lac salé menace de disparaître. La Jordanie, la Palestine et Israël...

Documentaire Les cheveux pour dépolluer les mers Les cheveux au secours de la nature ? Grâce à leur grande capacité d’absorption, ceux-ci sont en effet un excellent...

Documentaire Pesticides : l’hypocrisie européenne Eldorado pour les agro-industries chimiques, le Brésil est complaisamment alimenté en pesticides par une Europe qui se débarrasse de...

Documentaire Inde : la puissance du soleil En Inde, un projet unique pour canaliser les rayons du soleil, source d’énergie propre et d’espoir pour les plus...

Documentaire Bonnes nouvelles de la planète L’activité humaine, aujourd’hui redoutablement destructrice, pourrait-elle s’avérer conciliable avec la préservation de notre environnement ? D’un continent à l’autre,...

Podcast Quel bon vent vous amène ? Le tour du monde en 80 jours, le festival international du cerf-volant, Mary Poppins, le tour de france à...

Documentaire L’inflation, nouvelle menace sur l’économie mondiale ? En juin l’inflation a atteint le taux record de +8,6% dans la zone euro. Ce n’est évidemment qu’une moyenne :...