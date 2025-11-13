Ressources Dans la même catégorie

Conférence Construire un monde plus solidaire Le monde fait face à de multiples crises, qu’elles soient climatiques, sociales ou sociétales. Ces crises doivent-elles être considérées...

Conférence Pollinisation des plantes : un équilibre en péril Si la biodiversité est souvent comprise comme la variété des formes de vie, elle se caractérise aussi par la...

Conférence La forêt au défi du changement climatique Sécheresses, incendies, parasites, … quels sont les effets du changement climatique pour la forêt ? Comment celle-ci peut-elle s’adapter...

Documentaire Ouragans, inondations, survie : Cuba sous la menace du siècle À Cuba, la mer grignote les côtes et les tempêtes s’abattent sans répit. Chaque année, l’île lutte pour ne...

Conférence Algues vertes : transformer un fléau en opportunité Souvent ignorées ou considérées comme un fléau, les algues offrent pourtant une ressource exceptionnelle aux multiples applications pour nous...

Documentaire Enquête : Faut-il vraiment se méfier du plastique ? Sur Terre, 260 millions de tonnes de plastiques par an sont produites. Ce qui correspond à 30kg par habitant...

Conférence Les glaciers fondent, la mer monte. Les glaciers sont les témoins des changements climatiques passés et présents. Les 274 000 glaciers du monde capitalisent la...

Documentaire Les coulisses de la science – La crevette calédonienne La célèbre crevette bleue de Nouvelle-Calédonie est récoltée en petite quantité : 2 fois par an. Quels sont les...

Documentaire Les Indiens contre les rois du pétrole Les habitants de Sarayaku, village perdu au fin fond de la forêt équatorienne, se battent depuis des lustres contre...

Documentaire Au secours des forêts malgaches A Madagascar, qu’ils soient riches ou pauvres, les 20 millions de Malgaches ont besoin de leur agriculture pour survivre....

Documentaire Que faire de tout le pétrole canadien? Le Canada possède la troisième réserve de pétrole au monde. Cette industrie rapporte des milliards de dollars annuellement au...

Documentaire Les OGM à la conquête du monde – Malformations et cancers Il y a quinze ans, des firmes agrochimiques promettaient une révolution agricole high-tech grâce aux organismes génétiquement modifiés (OGM)....

Documentaire Bonnes nouvelles de la planète À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, une exploration des progrès réalisés dans sa gestion, de Las Vegas...

Documentaire Les coulisses de la science – Scal-Air L’équipe des Coulisses de la science est allée à la rencontre de Scal-Air, une association qui a pour vocation...

Documentaire Inde : le défi du recyclage des déchets électroniques L’Inde est devenue le deuxième marché mondial dans le secteur de la téléphonie mobile après la Chine. Un milliard...

Documentaire La planète sous pression – 3 – Chacun pour soi ? Analyse des conséquences de l’idéologie de la « Croissance » sur l’environnement et les ressources naturelles. Critique du concept de « développement...

Conférence Orages et tornades : le coup de foudre Les orages et les tornades sont des phénomènes météorologiques spectaculaires qui captivent l’imagination humaine depuis toujours. Parmi les nombreux...

Documentaire C’est pas sorcier – Effet de serre, coup de chaud sur la planète Quel est cet étrange phénomène qui fait fondre les glaciers, monter le niveau des mers, et déclenche cyclones et...