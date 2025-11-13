Des nations entières se noient sous nos yeux. Le désastre climatique a déjà commencé. Marre des programmes écologiques déprimants ? Il est temps d’aborder les enjeux environnementaux sous un angle différent. Nous savons tous que la nature est inestimable, mais que se passerait-il si nous pouvions réellement lui attribuer une valeur monétaire ? Quel est le coût, en argent comptant, de ne pas préserver les écosystèmes, et quels bénéfices pourrait-on tirer en y investissant ?