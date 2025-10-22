La forêt, en Europe, est le produit de plusieurs millénaires d’aménagements, de coutumes, de codes, de lois, d’artisanats et de prélèvements de ressources multiples, et surtout d’un imaginaire collectif forgé par les innombrables contes et légendes. Indispensable à la survie de l’humanité, son prix n’est plus celui des arbres que l’on abat et vend pour faire du carton, du papier ou des meubles.
Elle a une valeur intrinsèque qui doit être considérée comme telle et respectée. Si la forêt française n’a jamais été aussi développée territorialement, elle est de plus en plus menacée, en mauvaise santé, et toujours trop mal exploitée pour être rentable.