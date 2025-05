Conférence

Une forêt vivante est bien plus qu’un simple assemblage d’arbres : elle constitue un écosystème complexe, fragile et interconnecté, où chaque espèce, chaque micro-organisme et chaque élément naturel joue un rôle essentiel dans le maintien de l’équilibre. Préserver ces écosystèmes revient à protéger une richesse biologique inestimable, mais aussi à garantir les services écosystémiques dont dépendent les sociétés humaines : purification de l’air, régulation du climat, filtration de l’eau, stockage du carbone, sans oublier le rôle culturel et spirituel que la forêt occupe dans de nombreuses civilisations.