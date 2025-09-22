Le vent a toujours fasciné l’humanité par sa capacité à transformer les paysages, alimenter l’énergie renouvelable et influencer le...
Face aux défis croissants du changement climatique, l’agriculture se trouve à la croisée des chemins. Elle est à la...
En Indonésie, sur la côte nord de l’île de Java, la montée des eaux dévore chaque jour un peu...
Les substances per- et polyfluoroalkylées, communément appelées PFAS, sont devenues un sujet de préoccupation croissant pour les scientifiques, les...
Les catastrophes naturelles, qu’elles soient sismiques, climatiques ou géologiques, ont toujours représenté une menace pour les sociétés humaines. Mais...
En Bulgarie, les tempêtes de grêle qui déciment les récoltes ne cessent de s’intensifier. Chaque année, il faut envoyer davantage...
Optimisation des rendements, gestion durable de l’eau, anticipation des maladies ou des aléas climatiques : les enjeux des coopératives...
La neige « artificielle » « de culture » « à canon » est un thème récurrent, au cœur...
La Martinique est l’un des plus beaux joyaux de l’arc antillais. La petite île de 400 000 âmes attire...
Les forêts françaises seraient-elles en danger ? Alors que le réchauffement climatique bouleverse la biodiversité, les forêts sont soumises...
La montée du niveau de la mer s’annonce bien plus grave que prévue. Les scientifiques parlent désormais d’une hausse...
Les effets dévastateurs du réchauffement climatique au Maroc. Aux portes du Sahara à Asrir, le sable, balayé par des...
Les produits chimiques que nous utilisons dans nos villes peuvent polluer des régions… à des milliers de kilomètres !...
La Commission européenne tire la sonnette d’alarme : la pollution provoque, chaque année en France, la mort prématurée de...
De plus en plus d’inventeurs, de réparateurs et de bricoleurs cherchent à s’affranchir de technologies complexes et énergivores, comme...
Les ports de pêche du sud de l’Espagne sont quotidiennement le théâtre de scènes de désespoir lorsque les bateaux,...
En à peine un siècle, une matière première a révolutionné la vie des hommes : le pétrole.rnMais aujourd’hui, les...
Dans ce deuxième épisode, elle examine leurs avancées sur le plan écologique. Dans ce domaine, les propriétés qui s’expriment...
Sommes-nous condamnés à cuire à petit feu ? Capture du CO2 pour le recycler, éclaircir les nuages pour mieux...
Derrière son image familiale et écolo, le géant du meuble suédois, plus gros consommateur de bois au monde, révèle...
