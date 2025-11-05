Les scientifiques sont unanimes : si nous ne réduisons pas rapidement nos émissions de CO2, première cause de la hausse des températures, le climat mondial connaîtra des changements dramatiques. L’Europe en subit déjà les premières conséquences, avec les vagues de chaleur qui s’intensifient. Mais si certains systèmes climatiques venaient à dépasser un seuil donné, le climat pourrait s’en trouver modifié de manière plus drastique encore. À quoi ressemblerait alors notre monde ?
