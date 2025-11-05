Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Solaire photovoltaïque, où en sommes-nous ? Le solaire est source d’une énergie abondante et maîtrisée : 4% de l’énergie mondiale est produite à partir de...

Documentaire Du plastique dans la Garonne Le projet d’étude PlastiGar a pour objectif de suivre durant trois ans la pollution plastique de la Garonne afin...

Documentaire Languedoc : une terre ravagée, des vies dévastées par les crues Les crues dévastatrices du Languedoc engloutissent des vies et menacent un littoral déjà fragilisé par le changement climatique. Chaque...

Documentaire Costa Rica : sauver la nature avant qu’il ne soit trop tard Au Costa Rica, un paradis écologique lutte pour sauver sa biodiversité menacée. Entre reforestation, éducation et protection des espèces,...

Podcast L’eau des icebergs est-elle potable ? L’eau provenant des icebergs est techniquement potable, mais cela dépend de plusieurs facteurs. Les icebergs se forment à partir...

Documentaire Climat : l’UE a-t-elle renoncé ? Du 10 au 21 novembre 2025, la COP 30, ou conférence internationale sur le climat aura lieu à Belém...

Conférence Voir les océans par les yeux des oiseaux marins Surexploitation, pollutions chimiques et plastiques, réchauffement climatique ; les écosystèmes marins sont en crise. Des solutions existent mais elles...

Documentaire Expedition 7e Continent Une URGENCE partagée : comprendre et réduire la pollution plastique pour une planète préservée. 90% des plastiques présents en...

Documentaire L’huître triploïde, authentiquement artificielle Considérée comme un O.V.M. – Organisme Vivant Modifié – l’huître triploïde remplace peu à peu huître naturelle sur les...

Conférence Algues vertes : transformer un fléau en opportunité Souvent ignorées ou considérées comme un fléau, les algues offrent pourtant une ressource exceptionnelle aux multiples applications pour nous...

Documentaire La voix du Vent – Semences de transition Jean Luc Danneyrolles, agriculteur de Provence et Carlos Pons, realisateur Espagnol, organisent un voyage vers Grenade à la rencontre...

Documentaire Karachi, les pêcheurs face à la mafia C’est un paradis prospère aux portes de la ville de Karachi. L’une des plus grandes mangroves au monde est...

Documentaire Érosion des côtes : le littoral français déjà grignoté De Soulac-sur-Mer au bassin d’Arcachon, le littoral girondin attire chaque année deux millions de visiteurs, séduits par ses immenses...

Documentaire Alpes : sous la menace des coulées de boue En mai 2025, l’effondrement d’un glacier a enseveli le village suisse de Blatten sous la boue et les gravats....

Documentaire C’est pas sorcier – Ça coule de source Fred et Jamy suivent le chemin de l’eau : des sources ou des rivières jusqu’à nos robinets en passant…...

Documentaire Pesticides : notre santé en danger Selon un rapport des Nations unies, les pesticides – massivement utilisés dans l’agriculture – seraient responsables de la mort...

Documentaire Les Alpes, la fabrique de notre météo Les Alpes influencent fortement la météo de l’Europe. Les phénomènes à l’oeuvre y sont scrutés par les scientifiques, de manière...