Conférence

Le changement climatique global est un phénomène complexe qui se manifeste par une modification durable des paramètres climatiques de la planète. Il résulte principalement de l’activité humaine, en particulier depuis l’avènement de l’ère industrielle, qui a considérablement accru les émissions de gaz à effet de serre.

Les conséquences du changement climatique sont déjà visibles à travers une hausse globale des températures moyennes, avec des vagues de chaleur plus fréquentes et intenses, des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les ouragans, les sécheresses prolongées et les inondations. Parallèlement, les calottes glaciaires fondent à un rythme alarmant, contribuant à l’élévation du niveau des océans. Cette montée des eaux menace les régions côtières et les îles basses, où des millions de personnes vivent dans des conditions vulnérables.

La biodiversité est également affectée, de nombreuses espèces étant incapables de s’adapter à ces changements rapides. Les écosystèmes marins, par exemple, subissent les effets de l’acidification des océans, un processus provoqué par l’absorption excessive de CO2. Cela compromet les récifs coralliens et les chaînes alimentaires qui en dépendent. De plus, la modification des régimes de précipitations et l’évolution des températures forcent certaines espèces terrestres à migrer vers de nouvelles zones géographiques, bouleversant ainsi les équilibres écologiques.