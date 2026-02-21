Documentaire

Au cœur de l’océan Indien, l’île de la Réunion subit de plein fouet les modifications du climat.

Les cyclones y sont de plus en plus fréquents d’avril à novembre. Les catastrophes naturelles plongent la population dans des situations extrêmes : inondations, glissements de terrain et pluies diluviennes se succèdent. La hausse du niveau des océans accélère l’altération du littoral. Les habitants de ce département d’outre-mer se mobilisent afin d’avancer vers la transition écologique. D’ici à 2022, les sources d’eau chaude pourraient produire de l’énergie grâce à la géothermie. L’ensoleillement permet l’implantation de nombreux parcs photovoltaïques.

Conjointement, la permaculture ainsi que la pisciculture se développent.

Un film de Morad Aït-Habbouche

