Documentaire

Résolument engagée pour l’écologie et soucieuse d’offrir de véritables espaces de respiration aux habitants, la ville fait du Delta Vert, un espace qui s’étend sur plus de 250 hectares de nature une immense étendue verte propice au développement d’une biodiversité où il fera bon vivre. Sur les Terres Sud, vous découvrirez l’habitat participatif mais aussi comment la ville conçoit des logements abordables qui créent du lien entre ses habitants. En mutualisant les espaces de vie collectifs elle imagine des lieux propices à l’échange et au partage. Grace aux témoignages d’élus, d’architectes, d’urbanistes découvrez et partagez l’enthousiasme de toute une ville pour son projet d’avenir. Documentaire réalisé par Thierry Mercadal.