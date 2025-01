Conférence

Les villes sont par définition des milieux artificiels. Pourtant, à l’heure où plus de la moitié de l’humanité vit dans les villes, on reconnaît à la végétation urbaine un rôle essentiel pour améliorer la santé et le bien-être des populations urbaines, maintenir la biodiversité, atténuer les effets du changement climatique : en bref, contribuer à la résilience. Dans ce dialogue, il s’agira d’explorer les tendances actuelles dans les politiques urbaines. Ce sera l’occasion de défricher les concepts en vogue (renaturation des villes, réensauvagement, agriculture urbaine), de voir à quels enjeux ils répondent, leurs bénéfices et peut-être leurs limites.

Les regards croisés recherche-pratique permettront de passer les politiques publiques au crible de l’histoire urbaine et des changements sociaux et de voir comment c’est à travers l’articulation des deux que l’on peut le mieux anticiper l’imprévu et s’y adapter.