Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le Sénégal face au dérèglement climatique A la rencontre des Sentinelles du Sénégal, qui chaque jour combattent pour préserver leur pays face aux problématiques environnementales...

Documentaire Les enfants de Corby Au début des années 1990, une dizaine d’enfants naissent avec des malformations des avant-bras dans une petite ville du...

Documentaire Glyphosate : comment s’en sortir ? Peut-on sortir du glyphosate ? Pourquoi est-il aussi long et difficile d’interdire cet herbicide, considéré par de nombreux scientifiques...

Documentaire 2100 – autodestruction de l’humanité La communauté scientifique prédit une fin imminente à notre planète. Cette fatalité aurait lieu d’ici l’année 2100 et serait...

Podcast Comment redonner vie à nos sols ? Les activités humaines (transports, industrie, chauffage, agriculture,…) émettent de nombreux polluants, qui se propagent dans l’environnement par différents canaux,...

Podcast Colonialisme vert : protéger la nature… mais à quel prix ? Les politiques de conservation en Afrique posent un paradoxe : au nom de la protection de la biodiversité, des...

Podcast C’est quoi, l’agroforesterie ? Cultiver autrement ! L’agroforesterie est un mode d’exploitation des terres agricoles qui associe les arbres avec les cultures ou...

Documentaire Groenland, dans le sillage du commandant Charcot Guidés par les découvertes faites il y a un siècle par l’explorateur Charcot, deux chercheurs du Muséum national d’histoire...

Documentaire Le lobby climatosceptique Comment une campagne de désinformation financée par l’industrie pétrolière a noyauté la mobilisation pour lutter contre le changement climatique....

Documentaire Éoliennes, et si on nous vendait du vent ? La nature et sa capacité à nous fournir de l’énergie propre et durable, c’est ainsi que les partisans de...

Documentaire À la recherche des semences de demain Les semences ultra-performantes utilisées dans l’industrie agro-alimentaire et la monoculture sont une menace pour la diversité de nos variétés...

Documentaire Plantes d’intérieur : vers une production durable Palmiers, monsteras, orchidées : les plantes exotiques ont la cote. Mais attention, ce qui est vert n’est pas forcément...

Conférence Les espaces protégés en France : des territoires en partage ? La France s’est engagée dans une grande stratégie nationale de protection des espaces naturels d’ici 2030. Alors que les...

Conférence Changement climatique et ressources naturelles : quelles incidences sur les dynamiques conflictuelles en Afrique ? Le changement climatique exerce une influence croissante sur les dynamiques conflictuelles en Afrique, une région déjà marquée par des...

Documentaire Agriculture : a-t-on besoin des nouveaux OGM ? Le changement climatique est un défi de taille pour l’agriculture. Les conditions météorologiques extrêmes telles que les vagues de...

Conférence Et si la mer nous soignait ? La mer recouvre plus de 70% de notre planète « Terre ». Elle est à l’origine de la vie,...

Documentaire En quête d’énergie durable Une mise en perspective des choix environnementaux auxquels les Français vont être confrontés dans les années à venir. Loin...

Documentaire Le Mont Saint-Michel, la baie nourricière Comme son titre l’indique, ce n’est pas le mont Saint-Michel qui est l’objet de ce documentaire mais l’écosystème qui...