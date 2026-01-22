A la rencontre des Sentinelles du Sénégal, qui chaque jour combattent pour préserver leur pays face aux problématiques environnementales...
Au début des années 1990, une dizaine d’enfants naissent avec des malformations des avant-bras dans une petite ville du...
Peut-on sortir du glyphosate ? Pourquoi est-il aussi long et difficile d’interdire cet herbicide, considéré par de nombreux scientifiques...
La communauté scientifique prédit une fin imminente à notre planète. Cette fatalité aurait lieu d’ici l’année 2100 et serait...
Les activités humaines (transports, industrie, chauffage, agriculture,…) émettent de nombreux polluants, qui se propagent dans l’environnement par différents canaux,...
Les politiques de conservation en Afrique posent un paradoxe : au nom de la protection de la biodiversité, des...
Cultiver autrement ! L’agroforesterie est un mode d’exploitation des terres agricoles qui associe les arbres avec les cultures ou...
Guidés par les découvertes faites il y a un siècle par l’explorateur Charcot, deux chercheurs du Muséum national d’histoire...
Comment une campagne de désinformation financée par l’industrie pétrolière a noyauté la mobilisation pour lutter contre le changement climatique....
La nature et sa capacité à nous fournir de l’énergie propre et durable, c’est ainsi que les partisans de...
Les semences ultra-performantes utilisées dans l’industrie agro-alimentaire et la monoculture sont une menace pour la diversité de nos variétés...
Palmiers, monsteras, orchidées : les plantes exotiques ont la cote. Mais attention, ce qui est vert n’est pas forcément...
La France s’est engagée dans une grande stratégie nationale de protection des espaces naturels d’ici 2030. Alors que les...
Le changement climatique exerce une influence croissante sur les dynamiques conflictuelles en Afrique, une région déjà marquée par des...
On a encore du chemin à faire niveau recyclage
Le changement climatique est un défi de taille pour l’agriculture. Les conditions météorologiques extrêmes telles que les vagues de...
La mer recouvre plus de 70% de notre planète « Terre ». Elle est à l’origine de la vie,...
Une mise en perspective des choix environnementaux auxquels les Français vont être confrontés dans les années à venir. Loin...
Comme son titre l’indique, ce n’est pas le mont Saint-Michel qui est l’objet de ce documentaire mais l’écosystème qui...
D’ici 2020, la France compte produire 20% de son d’électricité grâce notamment aux éoliennes marines. Entre promesse d’emploi et...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site