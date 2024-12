Documentaire

Alors que l’exploitation des forêts est aujourd’hui confrontée à une contestation croissante au sein de l’opinion publique, deux journalistes, Alice Mariette, spécialiste des questions économiques et Grégoire Souchay, qui travaille sur les problématiques environnementales, décident d’aller à la rencontre de celles et ceux qui animent la filière forêt-bois française.Au fil des déplacements et des rencontres sur le terrain, ils découvrent une filière secouée par une crise idéologique sur fond de changements climatiques. Ils échangent avec forestiers, économistes, chefs d’entreprise; et tentent, avec leurs approches complémentaires, de comprendre les enjeux de cette crise ainsi que les solutions proposées par les différents acteurs de la filière. Comment la France prépare aujourd’hui sa forêt, ses forêts, à un avenir incertain ?

De Camille Geoffray