Documentaire



Le destin de l’Homme est depuis toujours intimement lié aux forêts. Les arbres l’hébergent, le soignent, le nourrissent, lui fournissent un matériau précieux et lui permettent de se chauffer. Plus largement, les forêts participent au maintien de la vie sur terre en dépolluant l’eau, les sols et l’air. Les écosystèmes forestiers sont également le berceau de plus de la moitié de la biodiversité terrestre. Mais depuis deux siècles, la déforestation massive met gravement en péril l’avenir des forêts. Et leur santé ne se limite pas à la surface des boisements. Depuis quelques décennies, les scientifiques ont identifié une nouvelle menace : celle du réchauffement climatique, qui bouleverse profondément l’équilibre des forêts du monde entier. Face aux pressions directes et indirectes exercées par l’Homme, quel sera le visage des forêts de demain ? Certaines d’entre elles vont-elles disparaître ? A quel point avons-nous besoin d’elles et à quoi ressemblerait un monde sans forêts ? Ce documentaire de 52 minutes nous plonge au cœur des écosystèmes forestiers, en partant à la rencontre de ceux qui les étudient, les exploitent et les protègent.