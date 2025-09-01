Conférence

Les forêts de montagne couvrent aujourd’hui plus de 50 % de la surface des Alpes et abritent une part importante de la biodiversité des Alpes. Elles ont été façonnées par les contraintes climatiques mais aussi les activités humaines. Au cours des 150 dernières années, la déprise agricole a par exemple conduit à une augmentation importante de leurs surfaces. Ces forêts vont maintenant être directement impactées par les changements climatiques.

Comment le cycle démographique des arbres et en particulier leurs capacités de régénération et leurs fécondités sont affecté par les changements climatiques ? Est-ce que les forêts plus riches en espèces sont plus résilientes ? Explorons ensemble la richesse de nos écosystèmes forestiers.