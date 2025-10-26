Documentaire

Caroline et Corentin ont décidé de limiter leur consommation d’eau à 15 litres par jour chacun. Grâce à des systèmes low-tech comme la douche brumisante, qui leur rappelle le crachin breton, et un circuit d’eau sur mesure, ils n’en perdent pas une goutte. Ils veillent aussi à l’empreinte hydrique indirecte liée à leur alimentation et leur consommation.

Convaincus qu’un mode de vie plus sain et écologique est possible, même en milieu urbain, l’ingénieur Corentin de Chatelperron et la designeuse Caroline Pultz se sont installés dans le Grand Paris, à Boulogne-Billancourt, pour prototyper un logement “low-tech” révolutionnaire et expérimenter pendant 4 mois, dans un appartement de 26m², une autre façon d’habiter nos villes. Dans un livre et la série documentaire L’appart du futur – Bienvenue dans la « Biosphère urbaine », ils partagent avec humour et engagement leurs tentatives et leurs réussites pour transformer leur logement urbain en laboratoire low-tech, durable et autonome, à partir d’innovations glanées autour du monde.