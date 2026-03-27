La crise énergétique provoquée par la guerre au Moyen-Orient met une nouvelle fois l’Europe face à sa vulnérabilité en matières d’énergies. Elle offre aussi à l’Union européenne une occasion de repenser et de réorganiser son mix énergétique en passant à la vitesse supérieure en matière de décarbonation. Retour sur les dernières grandes crises énergétiques qu’a traversé l’Europe. Quels choix ont été faits ? Quels changements ces crises ont-elles induit ? Quelles leçons en tirer pour l’avenir ?
Disponible jusqu’au 26/03/2027