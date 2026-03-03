Documentaire

Les bouteilles d’eau sont devenues un symbole de pureté, mais des études internationales révèlent la présence de particules plastiques dans la majorité des échantillons testés. Le reportage analyse les mécanismes de contamination, les responsabilités industrielles et les limites des contrôles sanitaires actuels.

Il met aussi en lumière l’ampleur de la pollution plastique dans l’environnement, depuis les rivières jusqu’à l’air que nous respirons. Entre initiatives citoyennes, commerce en vrac et promesses de recyclage, l’enquête questionne la capacité réelle de notre société à sortir du tout-plastique.