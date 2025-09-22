Chaque année, des millions de tonnes de déchets finissent dans les océans, bouleversant les équilibres naturels et mettant en péril la santé humaine. Qu’ils soient d’origine terrestre ou maritime, ces déchets – principalement composés de plastique – persistent dans l’environnement pendant des siècles. Leur accumulation n’est pas seulement une atteinte visuelle aux paysages marins : elle constitue une menace grave pour les écosystèmes et la chaîne alimentaire.