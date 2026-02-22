Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La Réunion menacée par une lente érosion Au cœur de l’océan Indien, l’île de la Réunion subit de plein fouet les modifications du climat. Les cyclones...

Documentaire Brésil, replanter l’Amazonie – Gardiens de la forêt Au coeur des forêts primaires, cinq gardiens se lèvent pour réveiller les consciences. Dans ce volet : le combat de...

Documentaire Etats-Unis: quand le changement climatique fait des ravages Depuis une dizaine d’années, les Etats-Unis sont plus lourdement touchés par les phénomènes naturels extrêmes. En 2012, l’ouragan Sandy...

Documentaire Traquer les fuites de gaz D’origine le plus souvent naturelle, le méthane contribue au réchauffement climatique, et ce bien plus que le CO2. Or...

Podcast L’océan est-il le gardien des équilibres de notre planète ? L’océan couvre près de 80 % de la surface du globe : quel rôle joue-t-il dans l’équilibre de notre...

Conférence Nucléaire, que faire des déchets radioactifs ? Au cœur de la crise énergétique que traverse l’Europe, le choix historique de la France de l’énergie nucléaire pour...

Documentaire Indonésie : la ruée vers l’étain Réputée depuis 300 ans pour la richesse de ses gisements, elle est pillée par quelque 100 000 mineurs qui...

Documentaire Iles Salomon: sauver le thon du pacifique Nous partons dans l’Océan Pacifique. C’est là que sont pêchés la plupart des thons aujourd’hui consommés dans le monde....

Conférence Le réchauffement climatique : agriculture et territoires Le monde agricole et les territoires offrent les opportunités d’une lutte efficace contre le réchauffement climatique. Lesquelles ? Les...

Conférence Nourrir l’humanité du XXIe siècle sur une planète aux ressources déclinantes Les progrès de l’agriculture ont été considérables depuis 50 ans : quantité, qualité, prix, etc. Mais la dérégulation provoque...

Conférence La voix des peuples autochtones pour protéger la planète Dans un monde en proie à une crise écologique et sociale sans précédent, où les forêts disparaissent à un...

Documentaire Fonte des glaces Ces quinze dernières années, les glaciers alpins ont perdu un huitième de leur volume. Cette fonte a des conséquences...

Documentaire C’est pas sorcier – Effet de serre, coup de chaud sur la planète Quel est cet étrange phénomène qui fait fondre les glaciers, monter le niveau des mers, et déclenche cyclones et...

Podcast Limiter les impacts de la pêche grâce à la science La pêche est aujourd’hui confrontée à un défi majeur : limiter ses impacts sur les écosystèmes marins fragiles. Face...

Documentaire Développement durable, le défi mondial – Brésil, le défi urbain du 21ème siècle Curitiba, capitale de l’état du Parana au Brésil est devenue une référence du développement durable et un modèle à...

Documentaire Xenius – Le Rhin, un fleuve propre ? Le Rhin n’est pas seulement une des voies fluviales les plus empruntées au monde, il fournit également des millions...

Documentaire Guyane : la menace grandissante de l’océan Le littoral guyanais ne cesse d’évoluer, et ce n’est pas dans le goût des locaux. Vivre dans la peur...