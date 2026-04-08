Entre Terre et Mer vous embarque pour 4 jours de mission scientifique dans le Sud de la grande Terre. A bord d’un catamaran, un équipage d’une dizaine de personnes, chercheurs, scientifiques et bénévoles vont observer les différentes pressions que subissent les îlots. Objectif : étudier à la loupe ces îlots considérés comme les sentinelles du changement climatique. L’occasion de faire un état des lieux des récifs coralliens, d’identifier les espèces envahissantes et de recenser les différentes espèces de poissons. Tout un programme qui permettra d’établir de nouvelles données essentielles pour préserver notre environnement. L’équipe réussira-t-elle sa mission ? La météo sera-t-elle au rendez-vous ? Entre Terre et Mer vous immerge en milieu marin.