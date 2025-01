Documentaire

En 2050, 70 % de la population mondiale vivra en ville. 2050, c’est aussi l’horizon fixé par l’ONU pour atteindre l’objectif de 2 tonnes de gaz à effet de serre par an et par habitant sur Terre. Mais comment y parvenir ? Corentin de Chatelperron et Caroline Pultz (L’expérience Biosphère – 120 jours dans le désert, Nomades des mers) se sont installés dans un appartement en région parisienne avec leurs technologies low-tech, des innovations utiles, accessibles et écologiques. Le but : tester pendant 120 jours un mode de vie durable en milieu urbain. C’est l’expérience Biosphère urbaine et ils nous la font découvrir. Disponible jusqu’au 05/12/2027