Documentaire L’arbre de l’authenticité À la lisière de la forêt primaire du bassin du Congo, la deuxième plus vaste au monde, cette somptueuse...

Conférence L’Amazonie, entre mythes et réalités ? L’Amazonie brésilienne est au cœur d’enjeux contemporains majeurs : changement climatique, déforestation, biodiversité, … À partir d’images satellites et...

Documentaire Piscines privées : à quel prix ? Qui n’a pas rêvé de pouvoir se baigner dans son jardin ? Andrea Münnich, pisciniste en Thuringe, s’efforce de faire de...

Documentaire Alpes : sous la menace des coulées de boue En mai 2025, l’effondrement d’un glacier a enseveli le village suisse de Blatten sous la boue et les gravats....

Documentaire Quand la permaculture réinvente l’abondance – La jungle étroite La Jungle étroite est un documentaire belge réalisé par Benjamin Hennot en 2013. Le film suit Gilbert Cardon, un...

Conférence Les nanoparticules dans l’environnement Les nanoparticules (NP) représentent aujourd’hui un enjeu à la fois technologique, sociétal, économique et scientifique du fait de la...

Documentaire Ecotron : le simulateur de climat Comment observer les savanes d’Arizona, très sensibles au changement climatique, en pleine Île-de-France ? C’est ce que propose l’installation...

Podcast Ça chauffe, citoyen·ne·s ! En ville, plus qu’à la campagne, les températures moyennes sont plus élevées, de jour comme de nuit. Et cette...

Conférence Le musée à l’âge du changement climatique À l’heure du changement climatique, le musée, traditionnellement perçu comme un sanctuaire du passé, se trouve contraint de redéfinir...

Documentaire L’existence des indiens du Brésil menacée par la culture du soja Entre déforestation et pesticides, l’agriculture intensive est un vrai risque sanitaire Un documentaire de SCHMIDT – LECLERC.

Documentaire Erika : la pollution confisquée Que contenait réellement l’Erika ? Willy Colin et Antoine Placier, journalistes à France 3 Ouest, ont voulu trouver la...

Documentaire Kenya: quel avenir sur ces terres désséchées? Dans les terres arides du Nord du Kenya, la vie, la survie des nomades a toujours été un défi....

Documentaire Les chasseurs d’orage Si la recherche scientifique a déjà permis d’énormes progrès dans le domaine des prévisions météorologiques, en ce qui concerne...

Documentaire C’est pas sorcier – Voitures électriques Fred et Jamy, qui recherchent une voiture électrique pour la Petite Voix, répondent à toutes les questions que soulèvent...

Documentaire Canicule : les arboriculteurs face aux changements climatiques A l’heure des récoltes, le bilan est morose pour les arboriculteurs haut-alpins. Les rendements sont médiocres et la récolte...

Podcast Quel bon vent vous amène ? Le tour du monde en 80 jours, le festival international du cerf-volant, Mary Poppins, le tour de france à...

Documentaire Un monde sans abeilles La mortalité des abeilles est en hausse constante et certains anticipent déjà un monde où elles seraient en voie...

Documentaire La Malaisie envahie par nos déchets En 2018, 870 000 tonnes de déchets plastiques sont arrivées en Malaisie en provenance des Etats-Unis, du Canada et...

Documentaire La pêche illégale et la surpêche menacent les océans Les calamars à la romaine ou à la provençale sont un classique des repas de vacances. ABE vous propose...