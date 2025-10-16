Plastique, papier ou carton… La plupart de nos produits de consommation courante sont enveloppés dans ces emballages que nous jetons, à peine rentrés des courses…
Réalisateur : Gina Lunkiesa
Réalisateur : Gina Lunkiesa
À la lisière de la forêt primaire du bassin du Congo, la deuxième plus vaste au monde, cette somptueuse...
L’Amazonie brésilienne est au cœur d’enjeux contemporains majeurs : changement climatique, déforestation, biodiversité, … À partir d’images satellites et...
Qui n’a pas rêvé de pouvoir se baigner dans son jardin ? Andrea Münnich, pisciniste en Thuringe, s’efforce de faire de...
En mai 2025, l’effondrement d’un glacier a enseveli le village suisse de Blatten sous la boue et les gravats....
La Jungle étroite est un documentaire belge réalisé par Benjamin Hennot en 2013. Le film suit Gilbert Cardon, un...
Les nanoparticules (NP) représentent aujourd’hui un enjeu à la fois technologique, sociétal, économique et scientifique du fait de la...
Comment observer les savanes d’Arizona, très sensibles au changement climatique, en pleine Île-de-France ? C’est ce que propose l’installation...
En ville, plus qu’à la campagne, les températures moyennes sont plus élevées, de jour comme de nuit. Et cette...
À l’heure du changement climatique, le musée, traditionnellement perçu comme un sanctuaire du passé, se trouve contraint de redéfinir...
Entre déforestation et pesticides, l’agriculture intensive est un vrai risque sanitaire Un documentaire de SCHMIDT – LECLERC.
Que contenait réellement l’Erika ? Willy Colin et Antoine Placier, journalistes à France 3 Ouest, ont voulu trouver la...
Dans les terres arides du Nord du Kenya, la vie, la survie des nomades a toujours été un défi....
Si la recherche scientifique a déjà permis d’énormes progrès dans le domaine des prévisions météorologiques, en ce qui concerne...
Fred et Jamy, qui recherchent une voiture électrique pour la Petite Voix, répondent à toutes les questions que soulèvent...
A l’heure des récoltes, le bilan est morose pour les arboriculteurs haut-alpins. Les rendements sont médiocres et la récolte...
Le tour du monde en 80 jours, le festival international du cerf-volant, Mary Poppins, le tour de france à...
La mortalité des abeilles est en hausse constante et certains anticipent déjà un monde où elles seraient en voie...
En 2018, 870 000 tonnes de déchets plastiques sont arrivées en Malaisie en provenance des Etats-Unis, du Canada et...
Les calamars à la romaine ou à la provençale sont un classique des repas de vacances. ABE vous propose...
Devant l’urgence climatique, il est temps de parler avec franchises des enjeux et rompre les tabous sociaux associés. Guillermo...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site