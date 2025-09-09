Découvrez comment, via des solutions et initiatives innovantes, nous pouvons atteindre des moyens de production plus économes en ressources,...
C’est une manière simple de réduire nos déchets de 30% ! Quand nous jetons à la poubelle nos épluchures...
Du mythe du Déluge à l’urgence climatique, nous enquêtons sur le littoral d’Occitanie (Narbonnaise, Sète, Palavas, Gruissan, Camargue) où...
L’eau qui recule, les rivages qui s’allongent… Derrière ce spectacle familier, une mécanique céleste subtile. Les marées racontent comment...
A quelques mois d’intervalle, Venise a vécu deux drames qui lui ont fait mettre un genou à terre. Les...
Recyclage, compostage, zéro-déchet, seconde main, fait-maison, bien-être animal, mieux manger, initiatives collaboratives : comment s’y retrouver parmi toutes ces...
Le changement climatique global est un phénomène complexe qui se manifeste par une modification durable des paramètres climatiques de...
Nos écosystèmes sont-ils pollués par la lumière ? Dans cette vidéo en partenariat avec LeMonde.fr, des chercheurs de l’Observatoire...
Le Canada a connu en 2023 sa pire saison de feux de forêts. 18 millions d’hectares touchés, 6400 incendies,...
\r\nD’ici à 2050, les fournisseurs d’électricité devront produire de l’énergie sans émettre de dioxyde de carbone (CO2). L’éolien et...
C’est l’heure des grandes promesses à la COP26, mais à Lahti on les tient déjà. La petite ville finlandaise...
Mais, depuis 2002 et la reprise en main de l’industrie pétrolière par le gouvernement d’Hugo Chavez, l’icône du socialisme...
En à peine un siècle, une matière première a révolutionné la vie des hommes : le pétrole.rnMais aujourd’hui, les...
Le monde agricole et les territoires offrent les opportunités d’une lutte efficace contre le réchauffement climatique. Lesquelles ? Les...
Fred et l’équipe de C’est pas Sorcier 2.0 nous expliquent tout sur l’évolution du climat de la Terre, pour...
La chasse aux passoires énergétiques est lancée. Il va falloir les rénover car le parc immobilier représente 20% du...
Comment la monoculture intensive et les pesticides font chuter la population des oiseaux des champs. Gros plan sur des...
Marseille, deuxième ville de France, mais en bas du classement pour sa gestion des déchets. Des ordures qui finissent souvent…...
Chaque année 80 millions de personnes supplémentaires peuplent la terre. L’explosion de la consommation touche la plupart des pays...
Les voitures propres produites par Volkswagen semblaient un rêve devenu réalité pour les éco-conducteurs… jusqu’à ce que la fraude...
