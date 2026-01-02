Documentaire

Le plastique présent dans les mers et les océans est colonisé par d’innombrables organismes vivants, visibles ou non à l’oeil nu. Accompagnant des chercheurs, ce documentaire fait le point sur leurs connaissances et leurs découvertes récentes.

Au large des côtes italiennes, les biologistes Ana-Luzia Lacerda (Brésil) et Linda et Erik Amaral-Zettler (États-Unis) collectent à bord du voilier Bonita des microparticules de plastique de surface faisant moins de cinq millimètres. Leurs prélèvements seront analysés à l’Institut Alfred-Wegener, sur l’île d’Heligoland, où officient leurs confrères allemands Gunnar Gerdts et Lars Gutow, spécialisés dans l’étude de la platisphère, ces écosystèmes constitués de composants plastiques qui envahissent les eaux marines. Le second étudie par exemple les macroplastiques sur lesquels se développe une multitude d’organismes comme des cloportes de mer, des larves de crustacés ou des algues. Ailleurs, à un millier de kilomètres au large de la Californie, un continent de déchets plastique, d’une superficie trois fois supérieure à celle de la France, dérive dans le vortex du Pacifique nord. Mechtild Schmitt-Jansen, du Centre Helmholtz pour la recherche environnementale de Leipzig, l’a observé plusieurs semaines durant à bord du Sonne, un laboratoire flottant : « Quand on regarde l’eau, on voit passer un morceau de plastique toutes les deux secondes », s’alarme-t-elle. Dans les glaces éternelles qui encerclent le pôle Sud, Ana-Luzia Lacerda a pu démontrer l’impact écologique de nos déchets plastiques. Et Maria Luiza Pedrotti, du CNRS, a identifié quant à elle en Méditerranée une bactérie nocive pour les crustacés et les humains, Vibrio parahaemolyticus, qui prospère sur les microfibres issues de nos lessives, charriées jusque dans les milieux marins…

Nouveau monde du vivant

De la Méditerranée à la mer du Nord, du Pacifique Nord à l’Antarctique, les déchets plastiques, visibles ou non à l’œil nu, sont devenus les habitats quasi indestructibles – et parfois nourriciers – d’innombrables espèces. Si la plupart des micro-organismes qui les colonisent (virus, bactéries, champignons…) sont inoffensifs, certains peuvent se révéler dangereux, à l’instar des vibrions cholériques – responsables du choléra – qui se multiplient très rapidement lorsque la température de l’eau augmente. Au plus près de ces chercheurs de terrain, ce documentaire met en lumière leurs travaux sur ce nouveau monde du vivant, encore largement méconnu. Alors que les mers se réchauffent avec le changement climatique et que la pollution plastique est exponentielle, les craintes de la communauté scientifique ne cessent de grandir.

Documentaire de Christoph Peters (Allemagne, 2025, 52mn) disponible jusqu’au 29/11/2026