Documentaire

Tous les jours, nous mangeons et respirons d’infimes résidus de plastique. Quels effets cette contamination insidieuse a-t-elle sur notre corps ? Rigoureuse et limpide, cette enquête scientifique recense les plus récentes découvertes et tire la sonnette d’alarme.

À tout moment, il se désagrège en des millions de particules, qu’on retrouve ensuite sur nos objets du quotidien, en suspension dans l’air, dans le sol, les océans, l’eau des rivières et celle que nous buvons. Le plastique peut-il envahir notre corps comme il a colonisé la planète ? Depuis 2007, les scientifiques s’intéressent à sa prolifération dans les océans. Mais une décennie plus tard, des recherches certes peu glamour, mais salutaires, sonnent l’alerte générale. Le gastro-entérologue viennois Philipp Schwabl a l’idée d’analyser des selles envoyées par ses confrères et venues du monde entier. Le résultat est sans appel : toutes contiennent du plastique. Publiée en 2018, cette étude crée un choc dans la communauté scientifique, qui se mobilise et multiplie les travaux. En Sicile, l’équipe italienne menée par la chasseuse de polluants Margherita Ferrante apporte la preuve que les fruits et légumes sont contaminés. D’autres équipes débusquent des particules dans nos intestins, nos poumons, notre sang, le placenta – jusque dans nos cellules. Le plastique étant à la fois friable et résistant, notre organisme peine à éliminer cette pollution interne, constituée de minuscules fragments : les microplastiques (dont la taille est comprise entre celle d’un pépin de fruit et d’une bactérie) et les nanoplastiques (entre un virus et une molécule).

Du matériau miracle au problème de santé publique

Cette enquête nous fait entrer dans l’univers de l’infiniment petit, par un adroit mélange de rigueur scientifique, nourrie par des séquences tournées auprès de chercheurs aux quatre coins du globe, de saynètes parodiques aux couleurs pop, qui, par leur effet de distanciation, atténuent ce que le constat pourrait avoir d’anxiogène, et d’édifiants spots des années 1950-1960, décennies du plastique triomphant. À l’aide d’infographies limpides, elle expose les mécanismes de cette contamination insidieuse. Perturbation du microbiote, saturation du système immunitaire, inflammation des poumons et des intestins, dommages à l’ADN et probable effet cancérigène, le tableau qui se dessine sous les yeux des chercheurs laisse entrevoir une question majeure de santé publique, comparable aux ravages de l’amiante, interdite en Europe en 2005. Pour s’en assurer, certaines expériences menées in vitro doivent être confirmées in vivo et à grande échelle, de façon à mesurer les effets d’une exposition prolongée. Mais alors qu’on s’achemine vers un triplement de la production de plastique à l’horizon 2060, il semble urgent d’en réduire notre consommation avant qu’Homo sapiens se transforme en Homo plasticus.

Documentaire d’Elodie Bonnes (France, 2025, 57mn) disponible jusqu’au 22/07/2026