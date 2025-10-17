Plus de 330 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année, dont près de 80 % finissent sous forme de microplastiques dans les océans. En 2019, la goélette Tara a parcouru l’embouchure de 9 fleuves européens pour prélever des échantillons d’eau. Objectifs : identifier les sources de microplastiques, étudier leur fragmentation et leur dispersion dans l’océan, comprendre leur impact sur la biodiversité marine et la chaîne alimentaire. Explications avec Valérie Barbe, chercheuse au Genoscope.