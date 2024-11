Documentaire

Dans le cadre de sa mission d’animation du Grand Site de la vallée de la Vézère, le Pôle International de la Préhistoire a organisé le vendredi 2 juin à 18h30, une conférence intitulée Transition énergétique et paysages agricoles de l’après-pétrole. Celle-ci s’inscrit également dans la Semaine européenne du Développement durable durant laquelle différentes manifestations ont été proposées en Vallée de l’Homme (films, débats, randonnées…). Le thème de la conférence correspond au travail mené par le grand site sur les liens entre agriculture et paysages, ainsi qu’à la politique Territoire à énergie positive pour la croissance verte du Ministère de la Transition écologique et solidaire, dans laquelle sont engagées deux des quatre communautés de communes concernées par le Grand Site (CC Vallée de l’Homme et CC Sarlat Périgord Noir).

Cette conférence se déroule en trois temps : 1- Présentation par Victor Belloc (paysagiste DPLG) du contexte général de la transition énergétique avec la projection du documentaire « Paysages de l’énergie » (15’). 2- Une analyse du lien qui unit paysage, agriculture et usage des ressources fossiles déclinantes et des transitions à venir dans les espaces agricoles grâce à l’intervention « Les paysages agricoles de l’après-pétrole » par Régis Ambroise (ingénieur agronome). 3- Présentation d’un cas concret de production d’énergie locale basé sur un projet de territoire qui a permis de mobiliser et de redynamiser trois exploitations. Le méthaniseur de Marcillac-Saint-Quentin, production d’énergie locale et projet de territoire développé par trois agriculteurs avec les interventions de Quentin Laurent (Ingénieur projet méthanisation / Chambre d’agriculture de la Dordogne) et de Gilles Trémouille (Agriculteur et gestionnaire de l’unité de méthanisation à Marcillac-Saint-Quentin).