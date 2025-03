Documentaire

Dans la partie ouest du massif vosgien se trouve une forêt à la biodiversité remarquable. Classée Natura 2000, cette zone appelée « Petit Canada » ou « Petite Finlande » souffre de plus en plus du changement climatique. Les épisodes de sécheresse se multiplient et une partie de la forêt peine à survivre.

Elle meurt de soif, brûle et subit les attaques d’un parasite : le scolyte. Face aux différentes menaces, l’ONF, les pompiers et les acteurs des filières bois et touristiques se mobilisent et tentent de mettre en place des solutions.

Un film de Morad Aït-Habbouche

©Ampersand