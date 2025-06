Documentaire

Et si la nature devenait notre plus grande source de richesse… et de perte ? Des récifs coralliens qui soutiennent des économies entières aux forêts tropicales qui régulent notre climat, ce double documentaire explore les contradictions d’un monde où l’environnement est à la fois protégé et exploité, valorisé et détruit.

Le premier volet nous plonge dans les abysses de l’économie bleue, là où les coraux génèrent des milliards… tout en disparaissant sous l’effet du tourisme de masse, du chalutage et du réchauffement. Le second nous emmène au cœur des forêts tropicales, où le carbone a désormais un prix, et où les arbres sont évalués comme des actifs financiers.

Une investigation implacable sur la nouvelle économie de la nature : Peut-on sauver la planète avec les outils du capitalisme ? Qui profite vraiment de cette transformation écologique à visage financier ?