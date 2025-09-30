Parviendrons-nous un jour à produire de l’électricité à grande échelle en utilisant la puissance des océans ? Un état...
La région française Rhône-Alpes est célèbre pour ses chaînes de montagnes imposantes et sa culture vivante des sports d’hiver....
Les fibres de lin sont utilisées par l’homme depuis plus de 36 000 ans. Par ailleurs la France est...
L’humanité, qui dispose aujourd’hui des formidables moyens que lui procurent toutes les avancées de la technoscience, trouvera-t-elle les ressources...
D’où viennent les déchets plastiques ? Sous quelles formes arrivent-ils en mer ? Où faut-il concentrer nos efforts pour...
“Biodiversité” : ce mot a été proposé en 1986 par des scientifiques américains pour désigner l’ensemble des êtres vivants...
À deux mois de la COP30, l’Europe recule et les coalitions fossiles s’imposent. Comment sauver l’Accord de Paris et...
La question est lourde, mais la réponse est : oui, dans de nombreux cas, les sols à l’agonie peuvent...
Vivre sans facture d’eau, d’électricité, ni de chauffage: une utopie ? Pour Patrick et Brigitte, c’est la réalité. Ils...
Un désastre se prépare au sommet des Andes car beaucoup de glaciers fondent à un taux qui surprend même...
A Venise, il y a deux sortes d’eau : l’acqua alta et l’acqua bassa. L’acqua alta est une marée...
Lorsqu’on vous parle du concept de maison verte, à quoi pensez-vous automatiquement ? Comme la plupart des personnes qui...
Le destin de l’Homme est depuis toujours intimement lié aux forêts. Les arbres l’hébergent, le soignent, le nourrissent, lui...
La fondation philanthropique créée par le milliardaire américain Bill Gates cofinance en toute discrétion dans plusieurs pays africains des...
Aujourd’hui, l’éclairage des villes est deux cents fois plus intense que par le passé. Les lieux en obscurité totale se font...
De Soulac-sur-Mer au bassin d’Arcachon, le littoral girondin attire chaque année deux millions de visiteurs, séduits par ses immenses...
Les nuages n’avaient pas de nom, et les gens se fiaient aux astres ou aux animaux pour prédire le...
En plein désert africain, deux cousins veulent recréer la vie. Guélack, au Sénégal, était un village moribond après la...
De la révolution industrielle à aujourd’hui, un décryptage minutieux de la course au développement qui a marqué le point...
Surpopulation, surpêche, pollution et déforestation : d’ici 50 ou 100 ans, le lac pourrait s’assécher et la planète perdre l’un...
