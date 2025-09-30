Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les énergies de la mer, toujours en lice ? Parviendrons-nous un jour à produire de l’électricité à grande échelle en utilisant la puissance des océans ? Un état...

Article Regards documentaires : comment les stations de ski évoluent vers plus de durabilité La région française Rhône-Alpes est célèbre pour ses chaînes de montagnes imposantes et sa culture vivante des sports d’hiver....

Conférence Le lin et les hommes Les fibres de lin sont utilisées par l’homme depuis plus de 36 000 ans. Par ailleurs la France est...

Conférence Aux défis de l’anthropocène L’humanité, qui dispose aujourd’hui des formidables moyens que lui procurent toutes les avancées de la technoscience, trouvera-t-elle les ressources...

Conférence Plastiques en mer, les solutions sont à terre D’où viennent les déchets plastiques ? Sous quelles formes arrivent-ils en mer ? Où faut-il concentrer nos efforts pour...

Podcast Biodiversité en danger “Biodiversité” : ce mot a été proposé en 1986 par des scientifiques américains pour désigner l’ensemble des êtres vivants...

Podcast Climat : pourquoi on n’avance pas ? À deux mois de la COP30, l’Europe recule et les coalitions fossiles s’imposent. Comment sauver l’Accord de Paris et...

Conférence Les sols à l’agonie, peut-on encore les sauver ? La question est lourde, mais la réponse est : oui, dans de nombreux cas, les sols à l’agonie peuvent...

Documentaire Les nouveaux anti-conso Vivre sans facture d’eau, d’électricité, ni de chauffage: une utopie ? Pour Patrick et Brigitte, c’est la réalité. Ils...

Documentaire Le déclin de l’avenir d’un glacier bolivien Un désastre se prépare au sommet des Andes car beaucoup de glaciers fondent à un taux qui surprend même...

Documentaire Venise face à la montée des eaux A Venise, il y a deux sortes d’eau : l’acqua alta et l’acqua bassa. L’acqua alta est une marée...

Article Faire construire une maison verte Lorsqu’on vous parle du concept de maison verte, à quoi pensez-vous automatiquement ? Comme la plupart des personnes qui...

Documentaire Un monde sans forêts Le destin de l’Homme est depuis toujours intimement lié aux forêts. Les arbres l’hébergent, le soignent, le nourrissent, lui...

Documentaire L’Afrique, les OGM et Bill Gates La fondation philanthropique créée par le milliardaire américain Bill Gates cofinance en toute discrétion dans plusieurs pays africains des...

Documentaire Les effets indésirables de l’éclairage Aujourd’hui, l’éclairage des villes est deux cents fois plus intense que par le passé. Les lieux en obscurité totale se font...

Documentaire Érosion des côtes : le littoral français déjà grignoté De Soulac-sur-Mer au bassin d’Arcachon, le littoral girondin attire chaque année deux millions de visiteurs, séduits par ses immenses...

Podcast Cirrus, Cumulus… l’histoire du nom des nuages Les nuages n’avaient pas de nom, et les gens se fiaient aux astres ou aux animaux pour prédire le...

Documentaire Sahel, une aventure écologique en plein désert En plein désert africain, deux cousins veulent recréer la vie. Guélack, au Sénégal, était un village moribond après la...

Documentaire L’homme a mangé la Terre De la révolution industrielle à aujourd’hui, un décryptage minutieux de la course au développement qui a marqué le point...