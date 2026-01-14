Documentaire

Avec ses sites archéologiques exceptionnels et sa mer bleue azur, la Grèce fascine. Mais ce pays aux décors de carte postale fait face à des risques naturels et climatiques majeurs. Chaque été, les feux de forêts emportent des dizaines de milliers d’hectares de bois, des maisons et font des dizaines de victimes. Comme ce en août 2007 dans le Péloponnèse. Ce sont les pires incendies que le pays ait connus, au cours des 50 dernières années.

Les pompiers, confrontés à des restrictions budgétaires, font ce qu’ils peuvent pour limiter les dégâts mais les risques augmentent avec les canicules, de plus en plus fréquentes. Elles seraient la première cause de décès liés aux phénomènes climatiques. Ces hausses de température accentuent également le phénomène d’îlot de chaleur. A cause des activités humaines et de l’urbanisme, le centre-ville d’Athènes est plus chaud de 5 à 6 degrés que la périphérie de la ville.