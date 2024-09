Documentaire

Tous les ans, quatre millions de tonnes de pesticides sont pulvérisées dans le monde. Ces substances se déposent sur les fruits et les légumes pour finir dans nos assiettes. Mais des agriculteurs et des communes se mobilisent pour limiter leur usage.

Les pesticides, susceptibles de nuire à la santé, inquiètent une grande partie de la population. Principalement utilisées dans les champs, ces substances contaminent aussi les forêts, les lacs et les rivières.



À Meerbusch en Basse-Rhénanie, André Dülks a une ambition : rendre l’agriculture plus écologique et durable, tout en garantissant un revenu décent aux cultivateurs et des produits sains et économiques aux consommateurs. Il entend révolutionner le secteur grâce à ses machines à désherber. Le concept ? Une intelligence artificielle commande des bineuses à tête rotative de haute précision pour arracher les mauvaises herbes en un rien de temps et, à terme, pouvoir se passer d’herbicides pour la culture de légumes. André Dülks et son équipe construisent ces machines dans la ferme familiale. Il espère pouvoir convaincre davantage d’agriculteurs de franchir le cap avec sa toute dernière invention. Mais passera-t-elle l’épreuve des champs ?



À Fribourg, le conseil municipal a renoncé dès 1994 aux pesticides pour ses espaces verts. Finis les herbicides sur les routes, les trottoirs et les parcs. Les îlots de circulation sont même devenus de luxuriantes oasis urbaines. La commune compte ainsi un millier de points de verdure et d’autres devraient voir le jour. Harald Schaich, en charge de la protection de la nature pour le bureau de l’environnement, assure la gestion de ces espaces verts. Cette ville du sud-ouest de l’Allemagne a montré la voie à environ 600 autres qui ont aussi cessé d’utiliser des pesticides.



Dans la plaine du Pô, les initiatives pour une agriculture sans pesticides se multiplient depuis plus de 40 ans. Lorenzo Furlan est l’agronome à l’origine de cette opération aux résultats déjà impressionnants : dans les champs de la Vénétie non traités, les insectes sont plus abondants qu’ailleurs. Et chez les agriculteurs et les travailleurs agricoles, la baisse du niveau d’exposition aux pesticides réduit même les risques pour la santé.

Reportage (Allemagne, 2024, 30mn)

Disponible jusqu’au 15/08/2029